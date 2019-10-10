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Шунин: Хохлов сделает работу над ошибками и пойдёт дальше, как и «Динамо»

Шунин: Хохлов сделает работу над ошибками и пойдёт дальше, как и «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мыслями о перспективах Дмитрия Хохлова, недавно отправленного в отставку с поста главного тренера бело-голубых, и рассказал о настроении в команде.

«После поражений, конечно, хорошего настроения быть не может. Но никто в «Динамо» не собирается опускать руки. У всех есть желание изменить ситуацию — это главное. Для этого мы приложим все усилия.

После игры с «Оренбургом» весь тренерский штаб Хохлова попрощался с командой. Думаю, будет неправильно рассказывать, о чём мы говорили в раздевалке. Но через пару дней после матча я сам позвонил Дмитрию Валерьевичу, пообщался с ним. Пожелал ему удачи от себя лично и от лица всей команды. Хохлов — молодой тренер. Уверен, у него ещё всё получится. В жизни случается разное. Его тренерский штаб сделает работу над ошибками и пойдёт дальше. Точно так же, как и мы», — цитирует Шунина Sport24.

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