Фанату, взявшему футболистку за грудь, могут пожизненно запретить посещать арену

Мексиканский женский клуб «Тигрес» планирует пожизненно запретить болельщику проход на стадион после того, как он оказался в центре скандала. Мужчина во время совместной фотографии с футболисткой сборной США Софией Уэртой положил руку на грудь спортсменке.

Это произошло после товарищеского матча «Тигрес» — «Хьюстон Дэш». Уэрта, выступающая за американскую команду, после игры фотографировалась с фанатами.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Fut Femenil.

«Как только мы установим личность этого псевдофаната, ему будет запрещено посещение стадиона. Запрет будет распространяться и на мужские, и на женские соревнования», — цитирует пресс-службу «Тигрес» The Guardian.

Сам участник скандала уже пообщался с журналистами. Он сообщил, что случайно положил руку на грудь спортсменке. Также мексиканский болельщик подчеркнул, что находился на стадионе с супругой и детьми, которым он бы не стал подавать столь ужасный пример.