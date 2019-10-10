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«Чемпионат» перезапускает стикерпак для болельщиков сборной России

«Чемпионат» перезапускает стикерпак для болельщиков сборной России
Футбол 0

В преддверии решающих матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года «Чемпионат» перезапускает набор стикеров для пользователей Viber. Колоритные герои набора «Болеем за наших» отражают ключевые настроения, которые испытывает болельщик во время игры. Скачать стикерпак можно абсолютно бесплатно по ссылке.

Приятный бонус — при добавлении стикеров вы получите доступ к спортивному сообществу «Чемпионата» в Viber. Сообщество содержит только самые актуальные новости и материалы, выходящие на портале.

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