«Тулуза» вновь уволила Казанову с поста главного тренера

«Тулуза» на своём официальном сайте объявила об уходе Алена Казановы с поста главного тренера команды.



Соглашение с 58-летним французским специалистом было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон.



«Клуб благодарит Казанову за его преданность делу и профессионализм в течение всех лет в команде. До назначения нового тренера заниматься с футболистами будет Денис Занко, который в настоящее время занимает должность технического директора тренировочного центра», — говорится в сообщении «Тулузы».



Для Казановы эта отставка из «Тулузы» стала уже второй за карьеру. В 2008 году специалист начал свой тренерский путь именно в этом клубе и занимал пост наставника вплоть до 2015 года, после чего был уволен. В 2018 году Ален возглавил команду вновь.