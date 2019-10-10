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Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома

Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об о
Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.

«Когда спортсмен или обычный человек получает травму, ему предстоит не просто ждать, а ещё и усердно работать, чтобы вернуться на поле и к игре. К сожалению, травмы бывают – иногда на ровном месте. Операция Малкома прошла успешно, сегодня он возвращается в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации. Сроки возврата на поле мы объявим ближе к зимней паузе. Сейчас говорить об этом ещё рано», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

22-летний хавбек перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.

Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» до зимней паузы
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