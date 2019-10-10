Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.
«Когда спортсмен или обычный человек получает травму, ему предстоит не просто ждать, а ещё и усердно работать, чтобы вернуться на поле и к игре. К сожалению, травмы бывают – иногда на ровном месте. Операция Малкома прошла успешно, сегодня он возвращается в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации. Сроки возврата на поле мы объявим ближе к зимней паузе. Сейчас говорить об этом ещё рано», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
22-летний хавбек перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.
- 10 октября 2019
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