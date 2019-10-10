Ван дер Сар назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар считает, что сейчас команде не хватает харизматичных футболистов. Нынешний сезон «красные дьяволы» начали неудачно, они занимают лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ, одержав две победы в семи матчах.

«Могу говорить о своём примере. Когда я пришёл в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гарри Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы их в «Манчестер Юнайтед» не было. Отсюда и разница в результатах.

Конечно, сложно добиться результатов, как раньше. Я ушёл из «Манчестер Юнайтед» восемь лет назад. Там я провёл замечательные шесть лет своей карьеры, выиграв четыре раза чемпионат Англии. Трижды я играл в финале Лиги чемпионов.

С тех пор ситуация сильно изменилась. Пока нет прогресса, менялись тренеры. «Манчестер Юнайтед» купил молодых, малоопытных игроков, которые хотят побеждать. Раньше они покупали других футболистов», — цитирует ван дер Сара ESPN.