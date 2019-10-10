Самолёт с молодёжной сборной Польши отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга

Футболисты молодёжной сборной Польши должны были сегодня, 10 октября, прилететь в Екатеринбург на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной России. Из-за аварийной посадки Ан-12 «Госавиации» в «Кольцово» аэропорт не смог принять самолёт сборной Польши, в итоге он был отправлен в Челябинск. У Ан-12 не вышло шасси, в ходе посадки никто не пострадал, но самолёт пришлось тушить пожарным.
«Самолёт с молодёжной сборной Польши недавно приземлился. Всё хорошо, все здоровы. Аэропорт принял их без всяких проблем», — сказали представители пресс-службы аэропорта Челябинска в беседе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года Россия — Польша состоится завтра, 11 октября. Начало — в 17:00 мск.
- 10 октября 2019
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