Футболистка клуба Марадоны забила гол в стиле легендарного аргентинца. Видео

Футболистка аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Люсия Гиньясу отметилась красивым голом в матче национального первенства с «Индепендьенте».



Гиньясу получила мяч недалеко от центральной линии, после чего протащила его до ворот, обведя несколько соперниц, и отправила в сетку. Гол Люсии оказался единственным в матче и принёс команде победу.



Главным тренером мужской команды «Химнасия и Эсгрима» является Диего Марадона, и проход Гиньясу сразу стали сравнивать с известным голом легендарного аргентинца в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.



Видео доступно на «Чемпионате».



Марадона возглавил «Химнасию» в начале сентября. Ранее он работал главным тренером в «Дорадосе», выступающем во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июня 2019 года Диего покинул клуб из-за операций на плече и колене.

