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Наставник «Алании» Гогниев признан лучшим тренером сентября в ПФЛ

Наставник «Алании» Гогниев признан лучшим тренером сентября в ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Пресс-служба ПФЛ назвала лучших игроков, лучших молодых игроков и лучших тренеров по итогам сентября в Первенстве России ПФЛ. По итогам сентября одним из лауреатов стал главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев. В сентябре владикавказцы в зоне «Юг» одержали пять побед в пяти матчах с общим счётом 18:1. Также «Алания» провела матч 1/16 финала Кубка Росси с ЦСКА, уступив со счётом 1:3.

Полный список лауреатов выглядит следующим образом:

Лучшие игроки:
Максим Чикани («Долгопрудный», зона «Запад»)
Александр Перченок («Сокол» Саратов, зона «Центр»)
Джамал Дибиргаджиев («Черноморец Новороссийск, зона «Юг»)
Давид Караев (КАМАЗ Набережные Челны, зона «Урал-Приволжье)
Андрей Разборов («Иртыш» Омск, зона «Восток)

Лучшие молодые игроки:
Егор Корцов («Ленинградец» Ленинградская область, «Запад»)
Данил Массуренко («Химки-М», «Центр»)
Гамид Агаларов («Анжи» Махачкала, «Юг»)
Илья Сальников («Челябинск», «Урал-Приволжье»)
Пётр Иванов («Сахалин» Южно-Сахалинск, «Восток»)

Лучшие тренеры:
Дмитрий Ефремов («Долгопрудный», «Запад»)
Игорь Захаряк («Сокол» Саратов, «Центр»)
Спартак Гогниев («Алания» Владикавказ, «Юг»)
Михаил Сальников («Челябинск», «Урал-Приволжье»)
Владимир Арайс («Иртыш» Омск, «Восток»).

Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов, представленных в ПФЛ.

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