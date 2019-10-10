Уткульбаев: в первых играх сезона удача помогла «Рубину» побеждать

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев поделился мнением о проблемах «Рубина» и признался, что ему не предлагали возглавить казанский клуб, несмотря на возникавшие ранее слухи.

«Понятно, что я сейчас больше сосредоточен на своей команде. За «Рубином», конечно, слежу, тем более там играют и мои воспитанники. Это родная для меня команда. В нашем тренерском штабе почти все — коренные казанцы. Но что на поверхности лежит – понимание, конечно, есть. То, что я говорил о своей команде, – сыгранный состав, который мы обкатали ещё в прошлом сезоне, в Казани ситуация обратная. В «Рубине» новый коллектив, не все ещё друг друга хорошо знают, много молодых футболистов, мало времени для подготовки в летний период. Всё это – основные, на мой взгляд, причины. И надо честно сказать, что в первых играх сезона большая доля удачи помогла «Рубину» побеждать. А болельщики сразу восприняли этот результат как должное и реальное положение дел. Говорили про обновление, футболистов, свежие идеи. Нет. Я думаю, там было больше фарта, чем какой-то закономерности.

Кандидат в главные тренеры «Рубина»? Я уже лет 10 молодой и перспективный тренер. И всегда вхожу в списках претендентов. Если верить СМИ. А на деле – конкретного предложения от «Рубина» не разу не было. Переговоров тоже. Я думаю, мою фамилию просто использовали, поскольку «молодой, свой» — таких же в «Рубине» тренеров никогда не было.

Я думаю, 99% российских специалистов согласились бы возглавить «Рубин». Причём в любом состоянии. Потому что это Казань и здесь всегда будет команда в хороших условиях. И стадион, и город красивый. Думаю, никто бы не отказался. Другое дело – хотеть и мочь. Это разные вещи. Главное, чтобы помимо желания и готовности броситься на амбразуру было понимание и план действий на новом посту. К сожалению, бывает и так: будешь? буду? А потом уже думают, каким образом. Но это уже другой вопрос», — цитирует Уткульбаева телекомпания «Новый Век».