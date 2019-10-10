Скалони назвал второй тайм матча Германия — Аргентина лучшим за время его работы

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Германии. Аргентинцы проигрывали со счётом 0:2, но сумели сравнять счёт во втором тайме.
«Увидели ли мы лучшую игру Аргентины за всё время, что я руковожу сборной? Наверное, да, учитывая, какой у нас был оппонент. Но и до этого у нас были хорошие игры.
Выделю желание наших игроков, которые очень старались изменить счёт и не сдавались. Именно это — главное, что показала сборная во втором тайме.
Встреча была тяжёлой. При счёте 0:2 всё могло закончиться ещё хуже. Но мы правильно отреагировали. Мы стали более зрелыми, в таких матчах это очень важно. Команда прогрессирует. Во втором тайме сборная Аргентины была более решительной, мы знали, что нужно делать. Но первый тайм нужно тщательно проанализировать», — приводит слова Скалони Goal.
- 10 октября 2019
-
15:47
-
15:42
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:57
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:47
-
13:38
-
13:23
-
13:18
-
13:14
-
12:54
-
12:41
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:14
-
11:59
-
11:58
-
11:49
-
11:46
-
11:44
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:27
-
10:18