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Скалони назвал второй тайм матча Германия — Аргентина лучшим за время его работы

Скалони назвал второй тайм матча Германия — Аргентина лучшим за время его работы
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Германии. Аргентинцы проигрывали со счётом 0:2, но сумели сравнять счёт во втором тайме.

«Увидели ли мы лучшую игру Аргентины за всё время, что я руковожу сборной? Наверное, да, учитывая, какой у нас был оппонент. Но и до этого у нас были хорошие игры.

Выделю желание наших игроков, которые очень старались изменить счёт и не сдавались. Именно это — главное, что показала сборная во втором тайме.

Встреча была тяжёлой. При счёте 0:2 всё могло закончиться ещё хуже. Но мы правильно отреагировали. Мы стали более зрелыми, в таких матчах это очень важно. Команда прогрессирует. Во втором тайме сборная Аргентины была более решительной, мы знали, что нужно делать. Но первый тайм нужно тщательно проанализировать», — приводит слова Скалони Goal.

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