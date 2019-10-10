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Озил больше не рассчитывает на место в составе «Арсенала»

Озил больше не рассчитывает на место в составе «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов покинуть лондонский клуб. 30-летний хавбек считает, что уже провёл свой последний матч за «канориров», сообщает Mirror.

По данным источника, Озил окончательно убедился, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на него не рассчитывает. Якобы сам Эмери провёл беседу с Озилом и сообщил ему, что на его позиции будут играть Дани Себальос и Джо Уиллок.

В текущем сезоне Озил принял участие лишь в двух матчах. При этом он не попал в заявку «Арсенала» в трёх последних встречах.

Озилом интересуется «Фенербахче», турецкий клуб хочет взять игрока в аренду. Не исключается, что «Арсенал» будет платить часть зарплаты немца, чтобы ускорить отъезд игрока из клуба.

«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила
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