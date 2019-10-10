Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что во времена выступления за мадридский клуб игроки позволяли себе наслаждаться жизнью за пределами футбольного поля. Также Карлос рассказал, что с первых дней сдружился с соотечественником Роналдо.
«Сейчас, когда я вспоминаю всё происходившее в те годы, думаю: как нам удавалось всё делать? Всё это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолёты. Мы встречались в закрытом терминале аэропорта Мадрида, Бекхэм летел в одну сторону, Фигу и Зидан — в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то ещё… И нам всегда надо было тренироваться уже через день!
Я молился, чтобы матч был в субботу. Тогда я мог в воскресенье полететь на гонку Формулы-1. Везде были частные самолёты, какое-то безумие.
Впервые я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с моей женой», — цитирует Карлоса AS.
- 10 октября 2019
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