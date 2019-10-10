Молодёжная сборная Польши вылетела из Челябинска в Екатеринбург
Молодёжная сборная Польши вылетела из Челябинска в Екатеринбург, где команде предстоит провести матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной России. Ранее самолёт, следовавший из Польши, не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за аварийной посадки Ан-12 «Госавиации».
«Сборная Польши вылетела из Челябинска. Скоро они приземлятся в аэропорту Екатеринбурга», — заявили в пресс-службе аэропорта Челябинска корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года Россия — Польша состоится завтра, 11 октября. Начало — в 17:00 мск.
Ан-12 совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси. В результате инцидента никто не пострадал, но пожарникам пришлось тушить самолёт.
Самолёт с молодёжной сборной Польши отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга
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