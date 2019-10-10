Павлюченко: уверен, Россия обыграет Шотландию. Класс наших футболистов выше

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о предстоящем матче национальной команды с Шотландией в 7-м туре отборочного этапа чемпионата Европы–2020, который состоится сегодня, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве и начнётся в 21:45 мск.



«Сборная России не будет недооценивать соперника. Нашей сборной необходимо две победы для выхода на Евро-2020. Зная Станислава Саламовича, даже не стоит заводить речь о недооценке соперника. Он сумеет настроить команду. Вопрос выхода на Евро не надо откладывать на потом. Сейчас практически все научились играть в футбол. Если сегодня сборная выйдет с настроем на лёгкую победу, то мы 100% Шотландию не обыграем. Я проходил через это. Сегодня всё в наших руках. Игроки понимают, что нам необходима победа. Это наш шанс решить всё сегодня. Я уверен, что Россия обыграет Шотландию. Класс наших футболистов выше. Обыграем сегодня Шотландию – можем покупать билеты на Евро. 10 лет назад шотландцы были сильнее. На сегодняшний день Шотландия – слабая сборная, но и она может дать бой.



Для меня Акинфеев всегда был лучшим вратарём в нашей стране. Однако он больше не в сборной. Нам стоит перевернуть эту страницу. Сегодня для Черчесова Гильерме – номер один. Лунёв – второй вратарь. Понятно, что, когда сборная решит вопрос с выходом на чемпионат Европы, будет ротация. Станислав Саламович всем даст поиграть», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Шотландцы придумали свой рейтинг сборных. В нём Россия была чемпионом мира Сейчас Шотландия – обычная команда. Раньше всё было по-другому.