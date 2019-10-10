«Торпедо» подарило президенту ФА Шотландии клетчатую игровую форму
Перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия — Шотландия президент «Торпедо» Елена Еленцева посетила бизнес-завтрак в резиденции посла Великобритании в Москве. На мероприятии Еленцева вручила игровые футболки «Торпедо» президенту Футбольной ассоциации Шотландии Роду Петри, генеральному директору Йану Максвеллу и экс главному тренеру сборной Шотландии Крейгу Брауну. В ответ Петри подарил Еленцевой миниатюрную бутылочку шотландского виски.
Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября, в Москве. Для того чтобы сохранить математически шансы на попадание на чемпионат Европы 2020 года, шотландцам необходимо побеждать. Сборная России при определённых раскладах может уже сегодня обеспечить себе путёвку на турнир.
ФК «Торпедо» подарил гостям из Шотландии игровую форму
Фото: ФК «Торпедо»
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