«Торпедо» подарило президенту ФА Шотландии клетчатую игровую форму

Перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия — Шотландия президент «Торпедо» Елена Еленцева посетила бизнес-завтрак в резиденции посла Великобритании в Москве. На мероприятии Еленцева вручила игровые футболки «Торпедо» президенту Футбольной ассоциации Шотландии Роду Петри, генеральному директору Йану Максвеллу и экс главному тренеру сборной Шотландии Крейгу Брауну. В ответ Петри подарил Еленцевой миниатюрную бутылочку шотландского виски.

Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября, в Москве. Для того чтобы сохранить математически шансы на попадание на чемпионат Европы 2020 года, шотландцам необходимо побеждать. Сборная России при определённых раскладах может уже сегодня обеспечить себе путёвку на турнир.