Россия — Шотландия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 10 октября в 21:45

Сегодня, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 7-го тура в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Помогать ему будут судьи на линиях Хейне Сёренсен и Даниэль Нёргор. Резервный рефери — Мадс-Кристоффер Кристофферсен.

В турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020 сборная России занимает второе место. В активе подопечных Станислава Черчесова 15 очков после 6 матчей. Сборная Шотландии занимает предпоследнее, пятое, место, набрав 6 очков.

В матче первого круга сборная России обыграла Шотландию со счётом 2:1.