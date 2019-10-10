Пилипчук: контракта со «Спартаком» нет. Возможно, в будущем будет сотрудничество

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук подтвердил информацию, что он не подписывал контракт с красно-белыми. Ранее появилась информация, что 52-летний специалист заключил контракт с московским клубом. «Чемпионат» первым сообщил, что стороны не подписывали соглашения о сотрудничестве.

«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», — приводит слова Пилипчука «Спорт Бизнес Online».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров. В следующем матче красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на «Открытие Арена». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:30 мск.