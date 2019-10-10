Мостовой: я против совмещения постов Черчесовым

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 Россия — Шотландия.

«Потеря Зобнина никак не скажется на игре сборной. У нас есть много футболистов, которые могут сыграть в центре поля.

«Лужники» — фартовый стадион для нас, но шотландцы будут делать всё возможное, потому что сегодня их последний шанс.

На руку шотландцам может сыграть погода, но это, пожалуй, единственный их плюс. По игре меня шотландцы ничем не удивляют.

Что касается вратарской позиции, то сейчас в сборной нет проблем с основным вратарём. Все голкиперы сильные, поэтому никаких проблем быть не может.

Совмещение Черчесова в клубе и сборной? Я против этого совмещения, поскольку не вижу в этом смысла. У нас есть много других футбольных людей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября, начало — в 21:45 мск.