Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: я против совмещения постов Черчесовым

Мостовой: я против совмещения постов Черчесовым
Футбол / Евро-2020 0

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 Россия — Шотландия.

«Потеря Зобнина никак не скажется на игре сборной. У нас есть много футболистов, которые могут сыграть в центре поля.

«Лужники» — фартовый стадион для нас, но шотландцы будут делать всё возможное, потому что сегодня их последний шанс.

На руку шотландцам может сыграть погода, но это, пожалуй, единственный их плюс. По игре меня шотландцы ничем не удивляют.

Что касается вратарской позиции, то сейчас в сборной нет проблем с основным вратарём. Все голкиперы сильные, поэтому никаких проблем быть не может.

Совмещение Черчесова в клубе и сборной? Я против этого совмещения, поскольку не вижу в этом смысла. У нас есть много других футбольных людей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября, начало — в 21:45 мск.

Россия уже сегодня может выйти на Евро. Что для этого нужно
Ситуация в нашей и других группах.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019