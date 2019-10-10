Известный промоутер выразил желание организовать бой между жёнами Руни и Варди

Известный промоутер Эдди Хирн выразил готовность организовать боксёрский бой между жёнами английских футболистов Уэйна Руни и Джейми Варди.
«Должен сказать, что эта ситуация привлекла моё внимание. Я симпатизирую Колин Руни и тому, как она всё описала. Я подумал: „Ну, очевидно, она не признается, что это кто-то из её друзей“. А потом выяснилось, что это была… Ребека Варди.
Я бы организовал боксёрский поединок между ними в благотворительных целях. Знаете что? Продажи этого боя были бы вполне приличными», — приводит слова Хирна talkSPORT.
Напомним, ранее жена Руни Колин выступила с обвинением в адрес супруги Варди Ребеки. По словам Колин, Ребека долгое время сливала информацию из её закрытого аккаунта в «Инстаграме» таблоиду The Sun. Ребека позднее ответила Колин, отвергнув все обвинения и выразив сожаление, что та не связалась с ней лично, прежде чем опубликовать свой пост.
- 10 октября 2019
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