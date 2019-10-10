Женщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч

Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру. Исторический матч состоялся сегодня, 10 октября, в Тегеране на стадионе «Азади», где сборная Ирана в 3-м туре отборочного этапа чемпионата мира—2022 принимала национальную команду Камбоджи, сообщает Sky Sports.

Встреча завершилась со счётом 14:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун.

На стадион, вмещающий 78 тыс. человек, пришли около 4000 болельщиц. При этом количество билетов, предназначенных для женщин, было ограничено. Болельщицы сидели отдельно от мужчин. Их сектора охраняли женщины-полицейские.

Видео можно посмотреть на странице иранской актрисы Дони Мадани в «Инстаграме».

Запрет на посещение женщинами спортивных соревнований был введён в Иране после Исламской революции 1979 года.