Ещенко предстал в образе Халка

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в своём «инстаграме» опубликовал фото, на котором он предстал в образе голливудского киногероя Халка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Ещенко.

Напомним, в начале лета 35-летний Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до конца текущего сезна. За красно-белых футболист выступает с лета 2016 года. В московский клуб он перешёл из «Анжи» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах, результативными действиями он не отметился.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 13-м туре красно-белые на своём поле сыграют с «Рубином». Матч состоится 19 октября. Начало встречи — в 16:30.