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Зидан продолжает настаивать на трансфере Погба, Перес хочет купить Эриксена

Зидан продолжает настаивать на трансфере Погба, Перес хочет купить Эриксена
Футбол / Англия 0

Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом и главный тренер команды Зинедин Зидан всё ещё не достигли договорённости о трансфере центрального полузащитника, сообщает ESPN FC.

По информации издания, Зидан продолжает настаивать на приобретении хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Что касается Переса, то президент «сливочных» предлагает купить игрока лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена.

Вариант с Эриксеном поможет «Реалу» сэкономить значительную сумму, поскольку контракт датчанина рассчитан только до следующего лета. Перес рассчитывает, что «шпоры» согласятся расстаться с игроком зимой за € 30 млн.

Погба связан с «красными дьяволами» соглашением до 30 июня 2021 года. При этом клуб также имеет право автоматически продлить договор с французом на один сезон.

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