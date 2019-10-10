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Сборные Беларуси и Эстонии не выявили победителя в матче отбора Евро-2020

Сборные Беларуси и Эстонии не выявили победителя в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Беларуси принимала сборную Эстонии. Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо» и завершилась вничью без забитых мячей — 0:0.

Беларусь, набрав 4 очка, занимает предпоследнее, четвёртое место в турнирной таблице группы C, Эстония (1) — пятое. Обе команды лишились шансов принять участие в чемпионате Европы в следующем году.

В 8-м туре отбора Евро-2020 сборная Беларуси в Минске примет Нидерланды, а национальная команда Эстонии в Таллине сыграет с Германией. Обе встречи состоятся 13 октября.

Посмотреть турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно на «Чемпионате». Календарь матчей отбора чемпионата Европы доступен здесь.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 0
Эстония
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