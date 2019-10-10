Р. Кин не включил Роналду в пятёрку лучших футболистов, с которыми играл

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не включил португальского форварда Криштиану Роналду в пятёрку лучших футболистов, с которыми играл.
«Я никогда не рассказывал о партнёрах, которых считаю лучшими. Но оглядываясь назад, мне обязательно нужно вспомнить Райана Гиггза. Я считаю, что топ-игрок должен выступать на самом высоком уровне в течение девяти, десяти или одиннадцати лет. И конечно же Гиггз этому соответствовал. Чтобы считаться великим игроком, нужно стабильно играть на топ-уровне.
Сейчас мы видим, что игроки проводят хороший месяц, а затем исчезают. Нужно хорошо выступать на протяжении многих лет, и Гиггз лучший тому пример. Среди лучших я бы назвал также Марка Хьюза, Пола Скоулза и Эрика Кантона.
Боже мой, а представьте, если бы Денис Ирвин играл сейчас! Он мог играть слева, справа, забивать голы, защищаться… Он никогда не получал травм. Он был великолепным парнем в раздевалке. Он также должен быть в списке лучших игроков», — цитирует Кина Record.
- 10 октября 2019
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