Р. Кин не включил Роналду в пятёрку лучших футболистов, с которыми играл

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не включил португальского форварда Криштиану Роналду в пятёрку лучших футболистов, с которыми играл.

«Я никогда не рассказывал о партнёрах, которых считаю лучшими. Но оглядываясь назад, мне обязательно нужно вспомнить Райана Гиггза. Я считаю, что топ-игрок должен выступать на самом высоком уровне в течение девяти, десяти или одиннадцати лет. И конечно же Гиггз этому соответствовал. Чтобы считаться великим игроком, нужно стабильно играть на топ-уровне.

Сейчас мы видим, что игроки проводят хороший месяц, а затем исчезают. Нужно хорошо выступать на протяжении многих лет, и Гиггз лучший тому пример. Среди лучших я бы назвал также Марка Хьюза, Пола Скоулза и Эрика Кантона.

Боже мой, а представьте, если бы Денис Ирвин играл сейчас! Он мог играть слева, справа, забивать голы, защищаться… Он никогда не получал травм. Он был великолепным парнем в раздевалке. Он также должен быть в списке лучших игроков», — цитирует Кина Record.