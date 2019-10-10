Жирков сравнялся с А. Кержаковым по количеству матчей за сборную России

Полузащитник Юрий Жирков проводит 90-й матч в составе национальной командой России. Юбилейной для 36-летнего футболиста стала домашняя встреча 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.
По количеству матчей за сборную России Жирков сравнялся с бывшим форвардом Александром Кержаковым. Сейчас они делят пятое место.
Топ-10 игроков по количеству матчей за национальную команду России
1. Сергей Игнашевич — 126
2. Игорь Акинфеев — 110
3. Виктор Онопко — 109
4. Василий Березуцкий — 101
5-6. Александр Кержаков и Юрий Жирков — 90
7. Александр Анюков — 76
8. Андрей Аршавин — 74
9. Валерий Карпин — 72
10. Владимир Бесчастных — 71
Встреча Россия — Шотландия проходит сейчас в Москве на стадионе «Лужники». К 40-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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