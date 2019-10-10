Жирков сравнялся с А. Кержаковым по количеству матчей за сборную России

Полузащитник Юрий Жирков проводит 90-й матч в составе национальной командой России. Юбилейной для 36-летнего футболиста стала домашняя встреча 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.

По количеству матчей за сборную России Жирков сравнялся с бывшим форвардом Александром Кержаковым. Сейчас они делят пятое место.

Топ-10 игроков по количеству матчей за национальную команду России

1. Сергей Игнашевич — 126

2. Игорь Акинфеев — 110

3. Виктор Онопко — 109

4. Василий Березуцкий — 101

5-6. Александр Кержаков и Юрий Жирков — 90

7. Александр Анюков — 76

8. Андрей Аршавин — 74

9. Валерий Карпин — 72

10. Владимир Бесчастных — 71

Встреча Россия — Шотландия проходит сейчас в Москве на стадионе «Лужники». К 40-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.