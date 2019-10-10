Филипп: почувствовал, что в «Динамо» во мне действительно нуждаются

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, почему решил перейти в стан бело-голубых из дортмундской «Боруссии».

«Первая реакция на предложение «Динамо»? Я подумал: «О'кей, «Динамо» Москва». Посмотрел на турнирную таблицу российской лиги последних сезонов. Узнал, что несколько лет назад команда вылетала в первую лигу, что прошлый сезон тоже получился непростым с точки зрения «борьбы за выживание». После этого мне позвонил главный тренер «Динамо». Сказал, что ему нравится мой игровой стиль. Я почувствовал, что во мне действительно нуждаются, а это для меня очень важно. Это главная причина, почему я здесь. Сейчас у «Динамо» непростой период, но я очень хочу помочь клубу добиться успеха», — цитирует Филиппа VTBRussia.