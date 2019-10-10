Дзюба открыл счёт в матче с Шотландией

Форвард сборной России Артём Дзюба открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
На 57-й минуте встречи Александра Головин выполнил подачу в штрафную от углового флажка, Дзюба оттеснил защитника и с лёта в падении пробил точно в верхний угол ворот Дэвида Маршалла.
Обслуживает матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Помогают ему судьи на линиях Хейне Сёренсен и Даниэль Нёргор. Резервный рефери — Мадс-Кристоффер Кристофферсен.
В турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020 сборная России занимает второе место. В активе подопечных Станислава Черчесова 15 очков после 6 матчей. Сборная Шотландии занимает предпоследнее, пятое место, набрав 6 очков.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 10 октября 2019
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