Комличенко дебютировал в составе сборной России

Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко сыграл свой первый матч в составе сборной России.

Он появился на поле на 86-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией. Заменил он Артёма Дзюбу. Счёт в матче к тому времени был уже 4:0 в пользу российской сборной.

В турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России занимает 2-е место. В активе подопечных Станислава Черчесова 18 очков после 7 матчей. В следующем туре российская сборная встретится с национальной командой Кипра. Встреча состоится в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит 19:00. Для выхода в финальную часть чемпионата Европы 2020 года сборноя России необходимо не проиграть в этом матче.