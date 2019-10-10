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Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора Евро-2020

Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Шотландии. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий Артём Дзюба в начале второго тайма после передачи полузащитника Александра Головина. Спустя три минуты хавбек Магомед Оздоев увеличил преимущество российской команды, голевой пас вновь отдал Головин. В середине второй половины Дзюба довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте отличился Головин.

Сборная России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, Шотландия (6) — пятое.

В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Шотландия
1:0 Дзюба – 57'   2:0 Оздоев – 60'   3:0 Дзюба – 70'   4:0 Головин – 84'
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