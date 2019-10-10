Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020
В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Бельгии принимала сборную Сан-Марино. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.
В составе Бельгии по дублю оформили полузащитник Юри Тилеманс и нападающий Ромелу Лукаку. По одному голу в актив записали хавбеки Насер Шадли и Яри Версхарен, а также форвард Кристиан Бентеке. Защитники Сан-Марино Андреа Грандони и Кристиан Бролли забили по одному мячу в свои ворота.
Сборная Бельгии, набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу группы I отборочного турнира Евро-2020. Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы.
Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
9 : 0
Сан-Марино
1:0 Лукаку – 28' 2:0 Шадли – 31' 3:0 Бролли – 35' (автогол) 4:0 Лукаку – 41' 5:0 Грандони – 43' (автогол) 6:0 Тилеманс – 45+1' 7:0 Бентеке – 79' 8:0 Версхарен – 84' (пен) 9:0 Кастань – 90'
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