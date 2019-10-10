Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Бельгии принимала сборную Сан-Марино. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.

В составе Бельгии по дублю оформили полузащитник Юри Тилеманс и нападающий Ромелу Лукаку. По одному голу в актив записали хавбеки Насер Шадли и Яри Версхарен, а также форвард Кристиан Бентеке. Защитники Сан-Марино Андреа Грандони и Кристиан Бролли забили по одному мячу в свои ворота.

Сборная Бельгии, набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу группы I отборочного турнира Евро-2020. Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы.

Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».