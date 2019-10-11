Сборная России выиграла 6-й матч подряд при Черчесове, больше было лишь однажды

Разгромив шотландцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сборная России одержала шестую победу подряд под руководством Станислава Черчесова.

Ранее команда дважды обыграла Казахстан (4:0, 1:0), разгромила Сан-Марино (9:0), нанесла поражение Кипру (1:0) и нанесла поражение тем же шотландцам (2:1). Больше матчей подряд сборная России выигрывала только в 1995 году. Тогда под руководством Олега Романцева национальная команда одержала 7 побед кряду.

В турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Росси занимает 2-е место. В активе подопечных Черчесова 18 очков после 7 матчей. В следующем туре российская сборная сыграет с Кипром. Для выхода на чемпионат Европы команде достаточно в этом матче не проиграть.