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Кикнадзе: Баринов — наша гордость

Кикнадзе: Баринов — наша гордость
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об игре полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии.

«Стоило ли «Локомотиву» поставить матч с «Ювентусом» на «Лужники»? Наши решения не пересматриваются, поэтому это не про нас. Что касается Баринова, то он наша гордость! Приятно видеть его игру. Не знаю, становится ли он основным опорником сборной, это вопрос к Станиславу Саламычу», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России, набрав в 7 матчах 18 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы I отбора Евро-2020.

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