Федун: Головин, Дзюба и Джикия — лидеры, которые тащат сборную России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после победы сборной России в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Шотландии (4:0).

«Очень приятная победа, два радостных момента дарит нам сборная! Увидим, в порядке ли она, в Петербурге на матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны были обыгрывать. Головин, Дзюба и Джикия — лидеры, которые тащат сборную», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, Шотландия (6) — пятое.

В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.