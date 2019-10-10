Хет-трик Левандовского помог Польше разгромить Латвию в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура группы G отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Латвии принимала Польшу. Встреча прошла в Риге на стадионе «Даугава» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Все три гола забил форвард Польши Роберт Левандовски.
В другом матче 7-го тура группы G национальная команда Северной Македонии принимала Словению. Встреча состоялась в Скопье на стадионе «Тодор Проески» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе Македонии дубль оформил полузащитник Элиф Элмас. Автором единственного мяча Словении стал хавбек Йосип Иличич, реализовавший пенальти.
Ещё один матч 7-го тура группы G прошёл в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», где сборная Австрии принимала Израиль. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.
В составе Австрии по одному голу забили хавбеки Валентин Лацаро и Марсель Забитцер, а также защитник Мартин Хинтереггер. Автором единственного мяча Израиля стал нападающий Эран Захави.
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