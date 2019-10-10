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Хет-трик Левандовского помог Польше разгромить Латвию в матче отбора Евро-2020

Хет-трик Левандовского помог Польше разгромить Латвию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура группы G отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Латвии принимала Польшу. Встреча прошла в Риге на стадионе «Даугава» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Все три гола забил форвард Польши Роберт Левандовски.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 3
Польша
0:1 Левандовски – 9'   0:2 Левандовски – 13'   0:3 Левандовски – 76'

В другом матче 7-го тура группы G национальная команда Северной Македонии принимала Словению. Встреча состоялась в Скопье на стадионе «Тодор Проески» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе Македонии дубль оформил полузащитник Элиф Элмас. Автором единственного мяча Словении стал хавбек Йосип Иличич, реализовавший пенальти.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
2 : 1
Словения
1:0 Элмас – 50'   2:0 Элмас – 68'   2:1 Иличич – 90+5' (пен)

Ещё один матч 7-го тура группы G прошёл в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», где сборная Австрии принимала Израиль. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.

В составе Австрии по одному голу забили хавбеки Валентин Лацаро и Марсель Забитцер, а также защитник Мартин Хинтереггер. Автором единственного мяча Израиля стал нападающий Эран Захави.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
3 : 1
Израиль
0:1 Захави – 34'   1:1 Лацаро – 41'   2:1 Хинтереггер – 56'   3:1 Забитцер – 88'
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