Черчесов: в 1-м тайме мы играли академично? Со словом «академично» — не согласен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.

«Показалось, что в первом тайме сборная России играла немного академично? Со словом «академично» — не согласен! Мы старались нагнетать. Но соглашусь — и в перерыве подсказал ребятам, что в середине не нужны одна-две лишние передачи. Лучше отдавать сразу в те зоны, где опаснее.

Что касается изменений в игре во второй половине — дело в том, что у каждой команды есть свои проблемы. Когда у Шотландии сзади оголено, если они некомпактны, в обороне действуют неудачно. Мы мяч специально им не отдавали, но быстрые атаки хорошо реализовали. Тем более когда со стандарта забили, намного легче стало», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.