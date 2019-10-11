Черчесов — журналисту: вас, Остап, наверное, понесло

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отбора Евро-2020 с Шотландией поздравил с дебютом в сборной Дмитрия Баринова, впервые вышедшего в стартовом составе национальной команды, и Николая Комличенко.
«Как оценю действия Баринова в связке с Оздоевым? Он уже выходил на замену несколько раз. Мы встраиваем игроков, которые достойны, в команду. Так вышло, что Зобнин травмирован, плюс сам Дмитрий в хорошей форме, поэтому и вышел с первых минут. С листа не так просто играть, Баринову и Оздоеву потребовалось время, но к концу матча они стали комфортно себя чувствовать. Более того — даже повторять себе излишки, на которые мы обратим обязательно внимание! А так могу поздравить Баринова с полноценным дебютом, как и Комличенко.
Как отнеслись бы, если бы команда приехала в «Лужники» по канатной дороге над Москвой-рекой? Вас, случайно, не Остап зовут? Остапа иногда несёт… Вас, Остап, наверное, понесло. Идея неплохая, но не для нас", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 11 октября 2019
-
00:51
-
00:50
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:04
- 10 октября 2019
-
23:59
-
23:59Кикнадзе: Баринов — наша гордость Эксклюзив
-
23:54
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:39
-
22:25
-
22:25
-
22:09
-
21:47
-
21:24
-
21:23
-
21:01
-
20:54