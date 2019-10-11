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Черчесов — журналисту: вас, Остап, наверное, понесло

Черчесов — журналисту: вас, Остап, наверное, понесло
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отбора Евро-2020 с Шотландией поздравил с дебютом в сборной Дмитрия Баринова, впервые вышедшего в стартовом составе национальной команды, и Николая Комличенко.

«Как оценю действия Баринова в связке с Оздоевым? Он уже выходил на замену несколько раз. Мы встраиваем игроков, которые достойны, в команду. Так вышло, что Зобнин травмирован, плюс сам Дмитрий в хорошей форме, поэтому и вышел с первых минут. С листа не так просто играть, Баринову и Оздоеву потребовалось время, но к концу матча они стали комфортно себя чувствовать. Более того — даже повторять себе излишки, на которые мы обратим обязательно внимание! А так могу поздравить Баринова с полноценным дебютом, как и Комличенко.

Как отнеслись бы, если бы команда приехала в «Лужники» по канатной дороге над Москвой-рекой? Вас, случайно, не Остап зовут? Остапа иногда несёт… Вас, Остап, наверное, понесло. Идея неплохая, но не для нас", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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