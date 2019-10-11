Черчесов: в Кипре будет жара, но мы под флагом и гимном. Нужно решать задачи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией оценил шансы команды выйти на Евро.
«Спасибо, что сказали, как сыграли Кипр и Казахстан. А то я не знал. Как, говорите? 2:1 в пользу Кипра? Мы смотрим на себя. И я знаю, что мы сегодня победили 4:0.
Наша задача — проанализировать матч, восстановить игроков, подготовиться к следующему сопернику. Ну и, конечно, решать турнирные задачи. Локальные и глобальные. Очки дают бонусы при жеребьёвки финальной стадии.
Есть такой нюанс, как разница в погоде. На Кипре будет жара, 25-26 градусов, то есть разница по сравнению с Москвой — почти 20. Но мы под флагом и гимном. Нужно решать задачи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
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