Черчесов: не будем устраивать разбор полётов публично

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в команде не обсуждают борьбу форварда Артёма Дзюбы в гонке бомбардиров отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«В любой игре есть моменты, которые нужно обсуждать. Но игроки должны услышать это от меня, а не в газетах. Поэтому не будем устраивать разбор полётов публично. В раздевалке поздравил ребят с победой, готовимся к следующему матчу. В футболе есть два состояния – после игры и перед игрой. Вот мы уже — перед игрой.

Тему возможного лидерства Дзюбы в гонке снайперов отбора Евро-2020 не обсуждаем. Мы эту тему вообще не затрагиваем. Он сам спокоен по этому поводу. Что касается того, будет ли он играть на Кипре, то нужно восстановить всех, посмотреть. Но вообще Артём — капитан команды. Естественно, мне бы хотелось, чтобы он был на поле.

Какие наставления получил Оздоев от Ромащенко в перерыве. Третий – лишний. Я был третьим лишним. Есть нюансы, которые мы обсуждаем до игры. Если они захотят, расскажут вам" — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.