Наставник сборной Шотландии: наши результаты ужасны, но Россия очень сильна

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией (0:4).
«Что произошло после перерыва? Первый гол, необязательный, мы пропустили после углового. И игра просто ускользнула от нас. Футболисты потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.
Нам нужно тяжело работать. Возможно, помогут перемены в составе. Важно понимать, что соперники, против которых мы играли – Бельгия, Россия – очень хорошие и сильные. Хотя я не буду прятаться за отговорками — наши результаты ужасны.
Когда проигрываешь два матча подряд со счётом 0:4, приятного мало… Но я человек закаленный, продолжаем работать", — передаёт слова Кларка корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
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