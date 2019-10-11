Наставник сборной Шотландии: наши результаты ужасны, но Россия очень сильна

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией (0:4).

«Что произошло после перерыва? Первый гол, необязательный, мы пропустили после углового. И игра просто ускользнула от нас. Футболисты потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.

Нам нужно тяжело работать. Возможно, помогут перемены в составе. Важно понимать, что соперники, против которых мы играли – Бельгия, Россия – очень хорошие и сильные. Хотя я не буду прятаться за отговорками — наши результаты ужасны.

Когда проигрываешь два матча подряд со счётом 0:4, приятного мало… Но я человек закаленный, продолжаем работать", — передаёт слова Кларка корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.