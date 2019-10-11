Оздоев: возможно, это один из самых красивых голов в моей карьере

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (4:0).
«Шотландия не слабая сборная, мы, конечно, контролировали ход игры, пытались их взломать, но они сидели очень низко и компактно. У нас были моменты через фланги, но чуть-чуть не хватало фарта, чтобы забить гол. Во втором тайме шотландцы играли более открыто, мы забили быстрый гол. Всё это и дало результат.
Я бы сказал, что эта Шотландия идентична той, против которой мы играли в Глазго. Там мы также доминировали, а здесь, дома, мы не имеем права играть по-другому. Нас все поддерживают, стадион заполнен и нас несут на руках вперёд.
Честно, мы не смотрели саму игру Кипра, только счёт. У нас свои задачи, которые нам нужно выполнять, так же, как и у любой другой команды. Не смотрим на других и главное для нас – набирать свои очки.
Момент с голом помню так, что пробил, а попал как попал. Возможно, один из самых красивых голов в моей карьере. Ромащенко говорил мне, что нужно прибавить в темпе, а это тяжело делать, когда команда соперника сидит низко и вам нужно взламывать их через центр. Мы делали упор на фланги и это получалось. Если бы атаковали через центр, то они бы ждали нашей ошибки, чтобы перехватить мяч и убежать в контратаку. Мирослав Юрьевич правильно всё донёс, а мы поняли, что нужно делать.
Саша Головин — прекрасный игрок. Он забивает голы и раздаёт голевые передачи во Франции. Просто у команды какой-то кризис, но, я думаю, что они выберутся. В «Монако» не просто так берут.
Игра показала насколько мне комфортно с Димой Бариновым. Он хороший игрок, с ним приятно играть, так же, как и с Ромой Зобниным и любым другим игроком, который у нас есть в команде. Тренер может поставить кого угодно, самое главное – давать результат. Каждый игрок из нашей команды достоин выйти на поле, потому что в сборную вызываются лучшие игроки страны.
Я бы не стал говорить, что мы на Евро. Повторюсь, нам нужно набирать очки», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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