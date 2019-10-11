Дзюба: наша сила в единстве. Мы не можем вскрывать оборону из-за класса

Нападающий сборной России Артём Дзюба дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.

«Да что вы за люди такие?! Конечно, во втором тайме Россия прибавила, а не Шотландия подсела. Мы так часто выигрываем 4:0? Думаете, наверное, что шотландцы подсели, рассыпались, и мы неожиданно добавили? Такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить на контратаках.

Первый тайм мы провели не совсем качественно — не выполнили установку, должны были играть низом, есть исполнители, которые должны были вскрывать фланги. А вместо этого удлиняли передачи, а нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы вскрывать из-за класса.

В перерыве мы поговорили, добавили потом, а после гола почувствовали уверенность в своих силах, у нас начало всё получаться. 4:0 — это очень уверенно, а «Лужники» — олицетворение нашей сборной, тут играть огромное удовольствие — отличное поле, болельщики, спасибо всем за организацию этой игры», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.