Кудряшов: не сказал бы, что этот отбор простой

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал разгромную победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (4:0).

«Во втором тайме соперник позволил нам больше, чем в первом тайме. Появилось больше свободных зон, и мы воспользовались ими. Наш тренерский штаб разбирает каждого соперника и доносит до нас то, на что нам стоит обратить внимание в игре. Мы знали их сильные и слабые стороны и пытались надавить как раз-таки на слабые.

Было очень приятно, что в такую погоду пришли 80 тысяч болельщиков, чтобы поддержать нас. Мы ощущали эту поддержку и нам хотелось порадовать их.

Выход на Евро мы себе ещё не обеспечили, а также я не сказал бы, что этот отбор простой. Мне кажется всё дело в том, что мы детально разбираем каждого соперника и тренерский штаб очень ясно и точно доносит до нас всё о наших соперниках. Лучшая ли это сборная? Сравнивать – это не моё дело, моё дело – выходить и играть. Следующая игра через два дня, и мы должны её выиграть, чтобы продолжать бороться с Бельгией за первое место", — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.