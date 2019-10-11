Гильерме: после первого гола матчи всегда становятся легче

Голкипер национальной команды России Маринато Гильере дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.

«Великолепная атмосфера, очень красивый стадион, много болельщиков нас поддерживали. Был спокойный матч, во втором тайме мы были сильны. После первого гола матчи всегда становятся легче. Теперь играем против Кипра, осталось всего одно очко до выхода на турнир», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, сборная Шотландии (6) — пятое.

В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.