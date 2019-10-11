Комличенко: минуты три, и я ещё одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом

Нападающий Николай Комличенко поделился эмоциями от дебюта за национальную команду России. 24-летний футболист вышел на поле на 87-й минуте в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 с национальной командой Шотландии (4:0).

«Приятно выходить на таком стадионе и при таком счёте. Спасибо парням, тренерскому штабу. После игры поздравили, поддержали. Вообще бомба!

Я насладился и пятью минутами на поле. Ощущаю ли себя «сборником»? Тяжело ответить, не прям «сборником», но в коллективе уже лучше себя чувствую.

Какие задачи давал мне Черчесов, когда отпускал в клуб? Это наши задания с тренерским штабом, которые я выполняю. Не буду их комментировать. Мы замечаем, может быть, и вы тоже, что я выгляжу на поле уже намного лучше. После игры Станислав Саламович поздравил. Конечно, мечтаю сыграть на Евро, как и все.

Минуты три, и я, может, ещё одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом. Мы уже вперёд не бежали, поэтому не думал о том, что будет момент для гола. Спокойно надо было держать мяч.

Волнения при выходе на поле не было. Даже не знаю почему. Вроде бы такой стадион, много болельщиков, суперская атмосфера. Выходил спокойно.

На сборе в сентябре были шутки про несостоявшийся переход в ЦСКА, сейчас уже всё спокойно», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.