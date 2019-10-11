Сборная России по регби поблагодарила футболистов за «месть» Шотландии

Сборная России по регби поблагодарила футбольную национальную команду за победу над Шотландией в матче квалификации чемпионата Европы – 2020. Матч 7 тура состоялся в «Лужниках» и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
«Теперь все в расчете», — говорится в официальном «твиттере» регбийной сборной России.
Напомним, ранее национальная команда России по регби проиграла Шотландии в матче чемпионата мира (0:61).
Футбольная сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 18 очков. От лидирующей Бельгии подопечные Станислава Черчесова отстают на 3 очка.
В следующем туре сборная России встретится с Кипром. Матч состоится 13 октября, начало – в 19:00 мск.
Соответствующую запись можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной России по регби.
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