Сборная России по регби поблагодарила футболистов за «месть» Шотландии

Сборная России по регби поблагодарила футбольную национальную команду за победу над Шотландией в матче квалификации чемпионата Европы – 2020. Матч 7 тура состоялся в «Лужниках» и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

«Теперь все в расчете», — говорится в официальном «твиттере» регбийной сборной России.

Напомним, ранее национальная команда России по регби проиграла Шотландии в матче чемпионата мира (0:61).

Футбольная сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 18 очков. От лидирующей Бельгии подопечные Станислава Черчесова отстают на 3 очка.

В следующем туре сборная России встретится с Кипром. Матч состоится 13 октября, начало – в 19:00 мск.

Соответствующую запись можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной России по регби.