Балахнин: Кипр — очень колючая команда, от неё можно ожидать чего угодно

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 сборной России и сборной Кипра. После победы над Шотландией россияне гарантируют себе путёвку на чемпионат Европы даже в случае ничьей.

«Игра против Кипра вызывает гораздо больше опасений, чем матч с Шотландией. Хотя сомнения могут иметь место практически перед любым матчем, игры сборных часто преподносят сюрпризы. Вторая встреча всегда получается тяжелее. Времени на подготовку будет меньше, чем перед встречей с шотландцами, нужно сохранить собранность. Кроме того, Кипр — очень колючая команда, от неё можно ожидать чего угодно», — цитируют Балахнина «Известия».

Матч Кипр — Россия будет проходить 13 октября, в воскресенье.