Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией

Нападающий и капитан сборной России Артём Дзюба в своём «инстаграме» обратился к болельщикам национальной команды после победы в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Шотландией (4:0).
«Всем привет. Как говорится, по традиции. Бессонная ночь, не уснуть, и хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. И полный стадион «Лужники» дорогого стоит. Мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы и такой игры.
Огромное вам спасибо за все эти смс-ки, за ваши звонки и внимание. И в «Вотсаппе», и в «Инстаграме», к сожалению, не мог всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием. Спасибо огромное, что в это время, в этот час, были все вместе единым целом. Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга. До свидания. Хорошего дня», — сказал Дзюба.
Видео доступно на «Чемпионате».
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