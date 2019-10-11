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Дубль Рондона помог Венесуэле разгромить Боливию

Дубль Рондона помог Венесуэле разгромить Боливию
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Венесуэлы на своём поле одержала победу в товарищеском матче с Боливией. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в городе Каракас и завершилась со счётом 4:1.

Хозяева вышли вперёд на 38-й минуте благодаря точному удару полузащитника Янхеля Эрреры, а спустя всего три минуты удвоили своё преимущество усилиями нападающего Дарвина Мачиса. В начале второго тайма, на 50-й минуте, форвард венесуэльцев Хосе Саломон Рондон, известный российским болельщикам по выступлениями за «Рубин» и «Зенит», довёл счёт до разгромного, однако всего спустя пять минут гости ответили голом нападающего Хильберта Альвареса. Точку в противостоянии на 87-й минуте поставил Рондон, оформивший дубль, реализовав пенальти.

15 октября Венесуэле предстоит сыграть с Тринидадом и Тобаго, Боливия на следующий день встретится с Гаити.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 октября 2019, пятница. 01:00 МСК
Венесуэла
Окончен
4 : 1
Боливия
1:0 Эррера – 38'   2:0 Мачис – 41'   3:0 Рондон – 50'   3:1 Альварес – 55'   4:1 Рондон – 87' (пен)
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