Азар заявил, что Бельгия собирается набрать 30 очков из 30 в группе с Россией

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар после победы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0), в котором ему удалось отметиться тремя голевыми передачами, рассказал о дальнейших планах команды.
«Я счастлив — мы прошли квалификацию, забили много голов, болельщики тоже счастливы. Но мы могли выиграть крупнее, так что присутствует небольшое разочарование из-за того, что мы не забили 10 голов. Теперь мы собираемся набрать 30 очков из 30 в группе», — приводит слова Азара пресс-служба УЕФА.
Бельгийцы, одержав семь побед в семи матчах в группе I, стали первой командой, завоевавшей путёвку в финальную часть Евро-2020. В этой же группе выступает сборная России.
В следующем матче сборная Бельгии на выезде сыграет с командой Казахстана, а Кипр примет Россию. Обе встречи состоятся 13 октября.
- 11 октября 2019
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
10:48
-
10:44
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:17
-
10:02
-
09:53
-
09:43
-
09:23
-
09:10
-
09:01
-
09:00
-
08:48
-
07:58
-
05:47
-
02:55
-
02:21
-
02:01
-
01:52
-
01:40
-
01:11
-
01:00
-
01:00
-
00:57
-
00:51
-
00:50
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:29