Азар заявил, что Бельгия собирается набрать 30 очков из 30 в группе с Россией

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар после победы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0), в котором ему удалось отметиться тремя голевыми передачами, рассказал о дальнейших планах команды.



«Я счастлив — мы прошли квалификацию, забили много голов, болельщики тоже счастливы. Но мы могли выиграть крупнее, так что присутствует небольшое разочарование из-за того, что мы не забили 10 голов. Теперь мы собираемся набрать 30 очков из 30 в группе», — приводит слова Азара пресс-служба УЕФА.



Бельгийцы, одержав семь побед в семи матчах в группе I, стали первой командой, завоевавшей путёвку в финальную часть Евро-2020. В этой же группе выступает сборная России.



В следующем матче сборная Бельгии на выезде сыграет с командой Казахстана, а Кипр примет Россию. Обе встречи состоятся 13 октября.